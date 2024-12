Bresciatoday.it - Serie D, l’Ospitaletto sfida la Primavera della Feralpisalò in amichevole

Leggi su Bresciatoday.it

Ultima uscita del 2024 per, che domenica 29 dicembre chiuderà l’anno con un allenamento congiunto contro la. L’incontro, fissato per le ore 11 allo stadio “Gino Corioni” di Ospitaletto, sarà un’occasione per gli Orange di mantenere il ritmo partita e.