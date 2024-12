Sport.quotidiano.net - Serie A. Vanoli, una Dinamo per ripartire. Cavina ritrova Sassari nel cammino

LaBasket Cremona apre questa sera alle 20 il programma del tredicesimo turno diA, ospitando al PalaRadi il Banco di Sardegna. La squadra di coach Demis, reduce dalla sconfitta in trasferta contro Trieste, cerca un riscatto fondamentale per morale e classifica contro un’avversaria che arriva invece forte della vittoria al fotofinish contro Treviso. I precedenti tra le due squadre raccontano di trenta sfide complessive, incluse tre gare di Supercoppa e due di Coppa Italia, conavanti nel computo generale per 20-10. Tuttavia, Cremona ha un leggero vantaggio negli incontri giocati al PalaRadi, con sette successi a fronte dei sei dellaha però avuto la meglio nell’ultima gara giocata in Lombardia, datata 23 dicembre 2020, con un netto 75-95.