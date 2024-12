Tg24.sky.it - Scuola, Valditara: “Nel 2025 aumenti per i presidi in base agli obiettivi raggiunti”

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero ha annunciato che nelarriverà "la valutazione dei".ha sottolineato che "inciderà sulla retribuzione di risultato che fino adesso è stata data a pioggia, e che ora sarà invece legata al raggiungimento di". Ilsarà anche l'anno dei concorsi. "Abbiamo bandito selezioni per docenti, ispettori,, insegnanti di religione, personale amministrativo. Arriveranno anche nuovi funzionari per gli uffici scolastici regionali che snelliranno la gestione degli appalti, ad esempio per le gite scolastiche”, ha proseguito. Si tratta di concorsi “che in alcuni casi non si facevano da 20 anni, in altri dal 2014, in altri ancora dal 2017”.