Lanazione.it - Scomparso da Natale, giorni d’angoscia per la famiglia di Nicola Persano. Le ricerche in Versilia

Leggi su Lanazione.it

Camaiore (Lucca), 28 dicembre 2024 – Sono proseguite senza sosta anche oggi - e purtroppo senza esito - ledi, 76enne di Camaiore ( Lucca) uscito di casa nel pomeriggio didicendo di andare a fare una passeggiata e mai più ritornato. A tredalla scomparsa, e dopo aver battuto palmo a palmo le zone di Camaiore, Capezzano, Lido, Piano di Mommio e dintorni, in, anche grazie alle unità cinofile e con l'ausilio dell'elicottero Drago, dell'uomo non c'è nessuna traccia. All'unità di comando locale (Ucl) dei vigili del fuoco allestita allo stadio comunale arrivano delle segnalazioni. C'è chi dice di averlo visto a Massarosa venerdì sera, chi alla Cittadella del Carnevale e chi ancora alla Migliarina a Viareggio. Ma niente di concreto e a questo punto non si esclude che l'uomo sia ormai fuori zona.