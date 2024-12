.com - Sci, Sarrazin operato dopo caduta a Bormio: rimane sedato

(Adnkronos) – Buone notizie per Cyprien. Lo sciatore francese,il grave incidente a, è statonella notte all’ospedale di Sondalo, in provincia di Sondrio, per intervenire sull’ematoma intracranico causato dalla: “Cyprienè stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per decomprimere l’ematoma intracranico”, ha comunicato la Federazione sciistica francese sui propri canali ufficiali, “l’operazione è andata bene, ma per il momento. Maggiori aggiornamenti saranno comunicati nel corso della giornata”., 30 anni, giovedì aveva fatto segnare il miglior tempo nella prima prova della discesa libera della Coppa del Mondo di sci, ma ieri è caduto malamente durante la seconda prova., sul tratto finale, è volato in fondo al muro di San Pietro della Stelvio, pista che l’aveva visto vincitore nel 2023.