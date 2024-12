Sci, Monney vince la libera di Bormio. Quarto Mattia Casse

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 28 dic. (askanews) – Alexisha conquistato la discesadi, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo svizzero ha chiuso la prova sulla Stelvio in 1.53.43, precedendo di 24 centesimi il connazionale Fronjo Von Allmen e di 72 il canadese Cameron Alexander.ha chiuso in 4^ posizione (+0.79), primo degli italiani: fatale un errore alla curva degli Ermellini che gli ha fatto perdere parecchio tempo e un posto sul podio. Più staccato Dominik Paris, sei volte vincitore sulla Stelvio, a +2.87 dalla vetta. Davanti a lui anche Innerhofer (+2.03). Quinta piazza per il leader di Coppa del mondo, Marco Odermatt, a cui si è aperto l’airbag a metà discesa, fenomenale nel chiudere in ogni caso la sua prova a un solo centesimo da. Domenica 29 dicembre la tappa disi completerà con il SuperG.