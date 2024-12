Lapresse.it - Sci: Cdm, Brignone vince il gigante a Semmering

Torino, 28 dic. (LaPresse) – Federicadomina ildi, in Austria. La campionessa azzurra, che non era mai stata sul podio nella località austriaca, lo fa per la prima volta nella maniera migliore, conquistando la vittoria numero 29 in carriera in Coppa del Mondo, la quattordicesima in. Sale invece a 71 il conteggio dei podi nel massimo circuito: ed ora è leader sia della generale che della classifica di specialità.