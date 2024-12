Ilgiornale.it - Sarrazin grave, Zazzi rotto. E gli uomini jet si ribellano

Leggi su Ilgiornale.it

Sci, discesa libera di Bormio: prove drammatiche, oggi la gara. Odermatt & C: "La Stelvio è pericolosa, non merita i Giochi". Il francese operato alla testa, per l'azzurro stagione finita