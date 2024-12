Monzatoday.it - Sagre, feste e street food: il calendario degli eventi a Monza per il 2025

Leggi su Monzatoday.it

si prepara ad undi. Ilin programma in città è (naturalmente) ancora in evoluzione. Ma, come si evince dalla delibera di giunta pubblicata sull’albo pretorio del Comune, l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Pilotto ha già.