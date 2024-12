Calcionews24.com - Rugani Napoli, pressing degli azzurri per il difensore della Juve. Si sblocca la trattativa?

Leggi su Calcionews24.com

, gliguardano in casaper rinforzare il reparto arretrato. Alternativa a Danilo: tutti i dettagli Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercatovuole un indennizzo per lasciar andare Danilo al. Cosa che, però, glinon hanno intenzione di riconoscere, vista l’età del brasiliano (33 anni) e visto che andrà in scadenza a fine stagione. .