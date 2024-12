Leggo.it - Renzo Paradisi ucciso a calci e pugni dall'ex fidanzato della figlia: è morto dopo giorni di agonia in ospedale. Grave anche la moglie

Leggi su Leggo.it

Tragedia a Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno. Non ce l'ha fatta, il 75enne aggredito brutalmente la sera del 23 dicembre scorso. L'uomo è deceduto in seguito alle.