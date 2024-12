Forlitoday.it - Rally, Enrico Gaspari pronto per la Dakar: "Sarà una sfida tosta"

Leggi su Forlitoday.it

Con rinnovato impegno e spirito competitivo,si presenta al via del 'raid' più importante e famoso al mondo: la, giunta in questo 2025 alla sua quarantasettesima edizione. Unle cui origini africane non saranno affatto tradite, con quello che si presenta come uno.