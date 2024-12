Ilgiorno.it - Quando un errore svela nuove visioni fotografiche

MONZA“Oltre l’imperfezione: trasformare limiti e errori in“. Oggi alle 11.30, approfondimento artistico a margine della mostra “Unseen“, la più grande esposizione mai dedicata in Italia a Vivian Maier, la pioniera della street photography (in mostra fino al 26 gennaio al Belvedere della Villa Reale di Monza). Chiara Malaspina, docente di storia e tecnica fotografica, esplorerà come i limiti tecnici e gli errori derivanti dall’uso della macchina fotografica, spesso visti come ostacoli, abbiano ispirato grandi autori a superare le convenzioni e ridefinire la loro arte. Attraverso esempi e riflessioni, i partecipanti analizzeranno come imperfezioni e vincoli meccanici si siano trasformati in strumenti di innovazione visiva, portando alla nascita dimodalità espressive e scopriranno come la tensione trae creatività abbia aperto strade verso una fotografia più libera e unica.