Provinea in prima fila a tutela del paesaggio

SONDRIOMantenimento del territorio agricolo, promozione, overtourism. Temi importanti di confronto fra diverse realtà. A tal proposito la Fondazioneprosegue nel percorso di relazioni per la valorizzazione delviticolo terrazzato valtellinese. Il sodalizio ha partecipato di recente col presidente Luca Faccinelli e il direttore del Consorzio didei vini di Valtellina Andrea Gandossini al convegno “Paesaggi di qualità e turismo rigenerativo” organizzato a Cembra (Tn). "Appuntamenti come quello in Trentino, costituiscono un importante momento di confronto e crescita con altri territori italiani che con la Valtellina condividono la bellezza dele il ruolo cruciale dell’agricoltura quale espressione delle nostre radici culturali, intrinsecamente legate al territorio e all’opera dell’uomo" ha dichiarato Faccinelli.