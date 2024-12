Ilgiorno.it - Provincia, Comune e impegno sociale. L’ultimo saluto a Donato Scova

Si svolgeranno alle 11 di oggi nella chiesa di Santa Maria del Carmine i funerali di, che si è spento nel giorno di Santo Stefano. Già vicesegretario generale della, segretario generale deldi Pavia e presidente del consultorio familiare diocesano,, 77 anni, nel 2014 è stato anche procuratore speciale di Asm Pavia. All’epoca dell’Amministrazione guidata da Piera Capitelli è toccato proprio a, come segretario generale, ricevere le dimissioni presentate dai consiglieri comunali che hanno rimandato alle urne gli elettori. In pensione dal 2010,originario di Mezzana Bigli viveva a Pavia. Particolarmente legato all’Azione Cattolica e molto conosciuto in città, lascia la moglie Raffaella Rastelli e i figli Irene, Maria Elena e Andrea con Paola, oltre alle nipoti Flora, Olivia e Caterina e al fratello Luigi.