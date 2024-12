.com - Protesta contro overtourism: a Firenze nastri adesivi sui keybox da Santa Croce all’Oltrarno

Leggi su .com

– Non si ferma, a, laaffitti brevi e. Questa notte, ossia fra venerdì 27 e sabato dicembre 2024, è scattata un’altra azione promossa da “Salviamoper viverci”, in contemporanea con quelle dei collettivi di abitanti in altre città: Genova, Venezia, Rimini e Milano.e pulsantiere sono state ‘impacchettate’ con nastro .L'articolo: asuidaproviene daPost.