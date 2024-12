Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il nuovo Milan di Cardinale”

Questa è lade 'La', in edicola oggi, sabato 28 dicembre 2024. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. 'La' oggi in edicola, in, apre con le parole di Alessandro Del Piero. La leggenda della Juventus crede nelle possibilità dei bianconeri di reinserirsi nella lotta Scudetto. Sul fronte mercato, si va verso la cessione di Danilo e l'approdo di António Silva (Benfica) e Dávid Hancko (Feyenoord) alla corte di Thiago Motta. Si apre oggi la 18^ giornata della Serie A 2024-2025 con sfide valide per l'alta classifica. Alle ore 18:00, per esempio, c'è Cagliari-Inter, con i Campioni d'Italia in carica che sperano nel ritorno al gol di Lautaro Martínez.