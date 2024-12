Ilgiorno.it - Polizia locale. Nuovo comandante

Leggi su Ilgiorno.it

Annodella. Nel 2025 ildelladi Lecco sarà Lucio Dioguardi. Al termine del procedimento pubblico di mobilità volontaria è stato scelto lui come dirigente dell’area 1 Sicurezza delle persone e del territorio del Comune di Lecco. Attualmente èa Paderno Dugnano, dove svolge servizio dalla fine del 2010. Prima è stato a Cantù, Rescaldina, Turate, Casnate con Bernate. È laureato in Giurisprudenza all’Università dell’Insubria di Como. Sostituirà Monica Porta, trasferitasi a Bergamo. Sarà a capo di 45 agenti, molti dei quali giovanissimi, perché più della metà hanno tra i 22 e i 28 anni di età. Con all’attivo una lunga esperienza in ambito dipresso diverse municipalità lombarde, entrerà in servizio presso il Comune di Lecco con l’inizio del 2025.