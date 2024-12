2anews.it - Poggioreale, botti illegali in casa: 24enne arrestato, denunciata la madre

Leggi su 2anews.it

In, nel quartiere, a Napoli, ritrovati 16 candelotti “Cobra”, 8 dispositivi da mortaio calibro 75 e 40 micce pirotecniche. Controlli dei carabinieri a Napoli in vista dei festeggiamenti di Capodanno. Nella lente delle verifiche i fuochi d’artificio. In particolare i militari della compagnia di Bagnoli hanno accertato che in un’abitazione del quartiere .