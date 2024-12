Genovatoday.it - Perde il controllo dell'auto e va a sbattere in galleria: donna in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di sabato 28 dicembre 2024 nelle gallerie tra Riva Trigoso e Moneglia. Intorno alle ore 17 la conducente di un'mobile, unadi circa 25 anni, ha perso ildel veicolo per cause in via di accertamento ed è andata acontro la parete.