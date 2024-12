Inter-news.it - Pedersen calciatrice dell’anno del ‘Guardian’: decisivo il suo impegno fuori dal campo

Sofie Jungeha vinto il premio di ‘’ del. La giocatrice dell’Inter Women è stata premiata per il suo attivismo.IL RICONOSCIMENTO – Sofie Jungeè la vincitrice del premio di ‘’ consegnato dala coloro che si distinguono per il propriolontano dal. La danese, in forza all’Inter Women dal 2023, è stata tra le 135 calciatrici che hanno scritto una lettera all’UEFA per sollevare le proprie preoccupazioni riguardo lo svolgimento dei Mondiali del 2034 in Arabia Saudita. Un riconoscimento che ne rafforza un attivismo che concerne tanto le tematiche legate alla sostenibilità ambientale quanto quelle relative all’eguaglianza di genere., per quanto riguarda il, tornerà a disputare un match ufficiale a gennaio.