Ilgiorno.it - Pasturo, si perde al freddo e al buio: corsa contro il tempo per salvare un 84enne

(Lecco), 28 dicembre 2024 – Faceva sempre più, era sempre piùe non aveva nemmeno il telefono. Un escursionista di 84 anni ieri pomeriggio si è perso nei boschi sopra. I familiari non riuscivano né a trovarlo né a contattarlo. Ormai il sole era tramontato e la temperatura stava velocemente precipitando sotto gli 0 gradi centigradi. Per cercarlo si sono subito messi in marcia i volontari del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone, anche in sella alle loro moto da trial, per battere il più in fretta possibile a tappeto tutti i sentieri della zona. In campo anche i centauri d el Moto Club Valsassina che li affiancano all'occorrenza per interventi simili, e i vigili del fuoco. Un'imponente mobilitazione per unaildisperata per la salvezza, che fortunatamente si è conclusa per il meglio nel giro di un paio d'ore.