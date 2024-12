Trentotoday.it - Orso inseguito dall'auto, che devia dalla strada per tenerlo sotto tiro con i fari

Leggi su Trentotoday.it

Ormai è un fatto ricorrente. In Trentino c'è ancora chi fa fatica a comprendere come certi comportamenti siano sbagliati, sia per la salvaguardia degli animali, sia per il codicele e la salvaguardia delle altre persone. Eppure c'è ancora chi non resiste all'idea di inseguire uncon.