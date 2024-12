Ilgiorno.it - Omicidio in azienda a Pontirolo Nuovo, ucciso un 42enne di Boltiere: gli hanno sparato in faccia

(Bergamo), 28 dicembre 2024 – Un litigio all’interno di un capannone di, nella Bergamasca, è finito in tragedia: un uomo di 42 anni residente aè morto dopo essere stato raggiunto da almeno un colpo di pistola al volto. È successo oggi pomeriggio, intorno alle 14.30, in via Bergamo, all’altezza del civico numero 20. Dalle prime informazioni, sembra che la discussione sia nata all’interno dell’Db car, una società che si occupa di rivendita di auto. La dinamica Secondo alcuni testimoni, la vittima è stata ferita mentre stava litigando con almeno sei o sette persone. Avrebbe cercato di scappare nonostante le gravissime ferite, uscendo dal capannone e trascinandosi fino alla pensilina della fermata dell’autobus lì vicino, nei pressi della pista ciclopedonale.