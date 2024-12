Ilrestodelcarlino.it - Nuova area di sosta a San Silvestro

Nei giorni scorsi alla presenza della sindaca di Castorano Rossana Cicconi, il parroco don Mauro Servidei, i rappresentanti dell’azienda Tecnidor, dell’impresa Neri che ha eseguito i lavori e dei cittadini, è stata inaugurata ladidi via Olimpica a San, sita tra il parco giochi e la piscina. Nuovi parcheggi in un’che da tempo necessitava di avere maggiori spazi per le auto. Taglio del nastro che sancisce l’importanza di una infrastruttura che va incontro alle esigenze dei in particolare dei residenti e dei tanti che ogni giorno frequentano le attività della zona. "È con orgoglio che inauguriamo questo nuovo spazio pubblico al servizio della collettività – le parole della sindaca Rossana Cicconi – che permetterà una migliore vivibilità della zona. Un’opera che oggi vede la luce grazie anche e soprattutto alla lungimiranza della passata amministrazione comunale".