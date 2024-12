Ilpiacenza.it - Non può avvicinarsi all’ex moglie, arrestato un 43enne

Leggi su Ilpiacenza.it

Si è avvicinato troppo ai luoghi solitamente frequentati d, quindi è stato condotto in carcere. Durante i servizi predisposti per le festività, il personale della squadra volante della polizia ha effettuato alcuni controlli nella zona di questa via Colombo. Nei pressi di una barberia.