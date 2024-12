Nisticò "Bene estensione ruolo unico a dirigenza sanitaria Aifa"

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – “L’delalladell’, approvata con un emendamento, consentirà all’Agenzia di impedire la fuga di professionalità di alto profilo, mantenendo nel contempo alta l’attrattività in vista di un potenziamento degli organici”. Così il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, Robert, commenta l’approvazione delsanitario, previsto dalla legge di Bilancio. A fronte delle incompatibilità assolute vigenti in Agenzia, la norma consentirà alladell’dificiare dell’indennità di esclusività al pari dei loro colleghi dipendenti del Ssn e del ministero della Salute.“Un passo avanti decisivo verso l’efficientamento dell’Agenzia – prosegue– ottenuto grazie alla sensibilità del ministero dell’Economia e delle finanze e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in particolare, che hanno compreso il valore strategico di, che regolamenta, con le sue decisioni su prezzi e rimborsabilità dei farmaci, un mercato con un valore della produzione pari a 50 miliardi.