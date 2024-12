Lapresse.it - New York, Pitbull inaugura la Ball Drop a Time Square

(LaPresse) A pochi giorni dalla fine dell’anno sono stati ultimati i ritocchi alla famosa, la sfera di Capodanno verrà esposta sulla piazza di, a New. Come ogni anno, lo spettacolo seguirà quello pirotecnico per dare il via al 2025. Il rapperha contribuito a posizionare l’ultimo segmento alla sfera luminosa di oltre tre metri e mezzo di diametro, ricoperta da 2.688 triangoli di cristallo e oltre 32mila led. All’evento si esibiranno dal vivo anche celebrità del calibro di Carrie Underwood, Jonas Brothers, TLC, Megan Maroney.