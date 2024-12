Lapresse.it - New York, detenuto picchiato a morte in prigione: il video

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) – La procuratrice generale di New, Laetitia James, ha pubblicato le immagini di un uomodagli agenti in unadi New. Robert Brooks, 43 anni, è stato dichiarato morto il 10 dicembre, la mattina successiva all’aggressione nel penitenziario di Marcy, nella contea di Oneida. Il filmato mostra gli agenti che colpiscono ripetutamente Brooks al volto e all’inguine mentre è ammanettato su un tavolo medico. Mentre uno degli agenti usa una scarpa per colpire Brooks allo stomaco, un altro lo tira su per il collo e lo fa cadere di nuovo sul tavolo. Gli agenti gli tolgono la camicia e i pantaloni mentre giace immobile e insanguinato sul tavolo. Almeno 14 agenti coinvolti nell’aggressione rischiano il licenziamento, secondo quanto dichiarato dalla governatrice di NewKathy Hochul, che si è detta “indignata e inorridita” daidell'”omicidio senza senso”.