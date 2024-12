Modenatoday.it - Neopatentato ubriaco si scontra con un'auto in strada Contrada, denunciato

Leggi su Modenatoday.it

Intorno alle 5 di venerdì 27 dicembre un incidente ha coinvolto unche aveva bevuto prima di mettersi al volante. In particolare, un 22enne residente in provincia era alla guida di un'Dacia Sandero e stava percorrendo via Argiolas quando, per motivi in corso di accertamento, in.