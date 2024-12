Ilgiorno.it - Nella casa di Alessandra il quartier generale della squadra “My dog’s“

Myteam è un’associazione cinofila che nasce dalla passione condivisa di cinque educatori cinofili:Arosio, Carla Colzani, Thomas Carollo, Cristian Gandini e Roberto Pucci. L’associazione ha sede a Vedano al Lambro, ma è operativa su tutto la provincia con attività educative, sportive e sociali. "Sono appassionata di cani e cavalli fin da bambina – racconta la presidente,Arosio –. Attualmente vivo in compagnia di Yoghi, Bubu e Minnie, con cui condivido molte attività all’aria aperta. I miei cani e le esperienze di volontariato in canile mi hanno insegnato a considerare ogni cane un individuo". La sede dell’associazione è ladi. Non avendo uno spazio proprio, gli allenatori si recano nelle case o si trovano nei parchi per portare avanti le proprie iniziative.