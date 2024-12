Lanazione.it - Natale, il gelo salva i regali, spese anticipate a dicembre. Dal 4 gennaio partono i saldi

Arezzo, 282024 – Sabato 4ufficialmente iinvernali 2025 e le svendite di stagione promettono di smuovere un giro d’affari di oltre 38milioni di euro in tutta la provincia. O almeno è quello che si augura Confcommercio che ha realizzato una previsione di spesa. E se le vendite disono andate abbastanza bene, spinte anche dal grande freddo, presto sarà già tempo di liquidazioni. Il budget medio di spesa per iinvernali 2024? Si aggirava intorno ai 142 euro a persona, per il 2025 si potrebbe ipotizzare anche qualcosa di più secondo Federmoda. «Quest’anno iinizieranno proprio a ridosso delle festività natalizie e la presenza di turisti fino all’Epifania sia ad Arezzo nelle principali città d’arte toscane, potrebbe influire molto positivamente sugli incassi delle prime giornate, che sono sempre le più brillanti, quelle in cui assortimento, tagli e colori sono garantite – spiega Paolo Mantovani, presidente di Federmoda Confcommercio Toscana - Per il resto, l’assalto ai negozi con file lunghissime fuori dalle vetrine sono ormai un ricordo del passato, perché negli ultimi anni le occasioni di fare acquisti a prezzi scontati si sono spalmate un po’ su tutto l’arco dell’anno, quindi manca quell’euforia che una volta contrassegnava l’apertura dei