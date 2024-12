2anews.it - Napoli, firmato accordo per realizzazione impianto polifunzionale in piazzetta Masaniello

Leggi su 2anews.it

In, a pochi passi da Piazza Mercato, a, sorgerà unsportivo all’aperto. Ass. Ferrante: “necessario alla riqualificazione di un’area centrale strategica della città”. E’ statol’tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, il Comune die Sport e Salute S.p.A., per .