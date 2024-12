Baritoday.it - Musica, laboratori circensi e spettacoli per bambini: gli appuntamenti delle feste natalizie nel Municipio 1

Leggi su Baritoday.it

Stasera 28 dicembre doppio appuntamento nel quartiere Madonnella (piazza Carabellese ore 10.30 e ore 17.30): la mattina s’inizia con CircoBus (Un Clown per Amico), animazione-o circense per, un'occasione per i più piccoli di scoprire il mondo del circo, imparando a giocare con.