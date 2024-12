Trevisotoday.it - Muore a 24 anni dopo una lunga malattia, ci ha lasciato Pietro Vizzino

Non ce l'ha fatta. Il cuore del 24enne, malato da tempo, ha smesso di battere per sempre il giorno di Santo Stefano all'ospedale di Montebelluna.lascia la mamma, Anna Tabarin, il papà Giuseppe e soprattutto tanti amici. Il giovane era residente in via Belvedere insieme alla.