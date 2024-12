Mosca ferma forniture gas alla Moldavia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.23 Gazprom bloccherà ledi gasdal primo gennaio 2025. In un comunicato, la compagnia russa parla di violazioni contrattuali e del rifiuto di saldare il debito per le. Da ottobre 2022 Gazprom aveva ridotto il volume dei rifornimentidel 30%. In caso di emergenza, Chisinau potrebbe acquistare gas dRomania, ma a prezzi più alti.