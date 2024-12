Liberoquotidiano.it - Mo: 5 persone arrestate fuori casa di Netanyahu, manifestavano per rilascio ostaggi

Tel Aviv, 28 dic. (Adnkronos) - Cinque manifestanti che protestavano per ildeglisono stati arrestatidalladel primo ministro israeliano Benjamina Gerusalemme. Circa 20si erano radunatedalla residenza del premier stamattina presto - ha riferito Channel 12 - gridando con gli altoparlanti che glistanno soffrendo nei tunnel di Hamas in inverno, "al freddo, torturati e malati", mentreè rintanato nella suaprotetta.I manifestanti hanno anche gridato che la moglie del premier era sotto inchiesta da parte della polizia e che suo figlio stava evitando il servizio di riserva in tempo di guerra perché vive a Miami. "Tutto si sta chiudendo su di voi. Noi, il popolo, non dimenticheremo e non perdoneremo", hanno urlato, suonando tamburi e altri strumenti.