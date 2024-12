Pianetamilan.it - Milan-Roma, Ranieri andrà a San Siro con un solo dubbio di formazione

Domani sera, alle ore 20:45, ildi Fonseca affronterà a Sanladiin occasione della 18a giornata della Serie A 2024/2025. Per il match di domani, l'allenatore giallorosso deve sciogliere ancora unsullada schierare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport,vuole che la sua squadra ritrovi il sorriso anche in trasferta. L'intenzione dell'allenatore, il terzo dellain questa stagione dopo Daniele De Rossi ed Ivan Juric, è quella di confermare l'undici titolare che ha battuto il Parma 5-0. Egli, però, ha unma importante: schierare Pisilli o El Shaarawy?, per avere più densità e contrastare il centrocampo del, vorrebbe schierare Pisilli passando ad un 3-5-2 invece di utilizzare il 3-4-2-1. El Shaarawy, ex della gara, sembra favorito a vincere il ballottaggio col 20enne che, prossimamente, potrebbe rinnovare il suo contratto con la