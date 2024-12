Pianetamilan.it - Milan-Roma, Pulisic recupera? Ecco la sensazione della vigilia

Domani, domenica 29 dicembre, si disputerà, alle ore 20:45 a 'San Siro',, partita18^ giornataSerie A 2024-2025. L'attaccante statunitense Christian, fuori causa da inizio dicembre per un infortunio al polpaccio rimediato a Bergamo in occasionetrasferta in casa dell'Atalanta, riuscirà a prendevi parte? La risposta l'ha fornita 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola., ieri, non ha sostenuto la seduta di allenamento aello insieme al resto dei compagni agli ordini dell'allenatore Paulo Fonseca. 'Capitan America' si è allenato a parte e, a meno di grosse sorprese, domani al massimo potrà andare in panchina contro i giallorossi di Claudio Ranieri. Fonseca, così, dovrà praticamente inventare il suo undici titolare. Il, infatti, contro la, dovrà fare a meno anche di Rafael Leão, Noah Okafor, Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah (la speranza è dirli, tutti, per la 'Final Four'Supercoppa Italiana a Riyadh, in Arabia Saudita).