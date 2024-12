Pianetamilan.it - Milan-Roma, Morata leader e soluzione rossonera. Dovrebbe giocare in questo ruolo

Domani sera a San Siro, ilsi gioca una fetta importante della sua stagione contro ladi Claudio Ranieri. In una squadra in difficoltà, con assenze pesanti come quelle di Leao e Pulisic, i riflettori saranno puntati su Alvaro. L’attaccante spagnolo, capitano della nazionale, è chiamato a prendersi sulle spalle la squadra, non solo con gol e assist, ma anche con laship che ha spinto la dirigenzaa puntare su di lui in estate.è reduce da un periodo complicato. La tonsillite che gli aveva fatto saltare la partita contro il Verona è ormai superata, e lo spagnolo è pronto a tornare al centro del progetto di Paulo Fonseca. Tuttavia, il suo avvio di stagione alè stato condizionato da problemi fisici: un trauma cranico alla vigilia della trasferta di Cagliari, qualche acciacco muscolare e altri piccoli intoppi hanno rallentato il suo inserimento.