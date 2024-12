Calcionews24.com - Milan-Roma, Capello: «Chi rischia di più tra Fonseca e Ranieri. Dybala va tenuto, Morata e Abraham possono funzionare. Perché non giocava Hummels? Dico questo su Juric…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Fabio, ex allenatore, sulla sfida train programma nel campionato di Serie A. Tutti i dettagli in merito Fabioha vinto scudetti sia con ilche con lain due decenni diversi. Oggi fa l’opinionista per Sky e La Gazzetta dello Sport e da Dubai al giornale .