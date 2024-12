Pianetamilan.it - Milan, RedBird vuole vincere qualcosa nel 2025. In caso contrario …

Ilsarà un anno cruciale per il progetto di, fondo di Gerry Cardinale, alla guida del. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Cardinale, infatti, ha chiuso il 2024 ottenendo il rifinanziamento del 'vendor loan' con Elliott, assicurandosi la deadline di luglio 2028 per la restituzione di poco meno di 500 milioni di euro interessi esclusi ed oraaccelerare. Nel suo piano di crescita, ci sono vari passaggi che vanno centrati. Primo tra tutti, la qualificazione delalla Champions League-2026, obiettivo minimo stagionale sul campo. Questo lo sa bene anche Paulo Fonseca, allenatore del Diavolo. Non sono ammessi fallimenti in tal senso o sarà lui il primo a ricevere il benservito da parte del club. Ma, in generale, ha scritto la 'rosea', tutta la struttura tecnica potrebbe subire un deciso scossone.