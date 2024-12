Ilrestodelcarlino.it - Michelangelo Mo.Re. e i ruggenti anni Venti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

‘Smoking Men’, lo show musicale dei, arriva a Modena, al teatro, per far cantare e ballare durante le feste di fine anno. Da stasera alle 21 fino al 5 gennaio (con pausa l’1 ed il 2 gennaio), la Compagnia delle Mo.Re., porta in scena con orchestra dal vivo, lo spettacolo che immergerà il pubblico nelle atmosfere del proibizionismo americano, tra scontri, avvincenti storie d’amore e colpi di scena. E il 31 dicembre, dopo lo spettacolo, festa di Capodanno con brindisi a mezzanotte e animazione in teatro. Siamo nel 1923: nella periferia di Chicago, Nale Imric, ambizioso capo della banda criminale White Ruins, intende espandere il proprio territorio per ottenere il monopolio delle attività illecite della città. Tuttavia, Victor King, spietato boss della banda rivale Black Ties, cercherà in tutti i modi di impedirglielo, coinvolgendo anche la polizia locale e un gruppo di prostitute che lavorano in uno degli Speakeasy più rinomati della città.