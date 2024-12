Romadailynews.it - Meteo Roma del 28-12-2024 ore 19:15

Leggi su Romadailynews.it

venerdì trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord cieli soleggiati sia mattino che pomeriggio su tutti i settori in serata e nottata sono attesi cambiamenti sostanziali con qualche velatura in transito sui settori Alpini al centro assistenza prevalente di nuvolosità Nel corso delle ore mattutine durante quelle pomeridiane in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con Cieli del tutto sereni al sud cieli in prevalenza soleggiati qualche innocua addensamento atteso soluzioni interni nel corso delle ore di urne in serata ancora qualche nube tra Molise e Campania ridosso di settori appenninici Ampi spazi di sereno altrove temperature minime stabile un calo al centro-sud e lieve rialzo al nord massime stabilimento su tutta la penisola le previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa