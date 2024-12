Infobetting.com - Mantova-Reggiana (domenica 29 dicembre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

si sono incontrate di nuovo in Serie B il 18 agostoesattamente dopo 51 anni e 97 giorni dall’ultima sfida, ovvero dal 13 maggio 1973 (0-0). Allo stadio Città del Tricolore è finita 2-2, con i biancorossi in grado di rimontare il doppio svantaggio. Non è mancato il dramma finale, tipico .InfoBetting: Scommesse Sportive e