Manovra sì Senato a fiducia E' legge

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.40 Via libera delallachiesta dal governo sulla. Il testo ora è. I voti favorevoli sono stati 112, i contrari 67. Un astenuto. Dopo il voto sulla, laè stata approvata con 108sì, 63 no e un astenuto. Il valore delladi Bilancio per il 2025 è di circa 30 miliardi.