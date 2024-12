Lapresse.it - Manovra, scontro in Senato tra Renzi e La Russa: “Camerata rispetti le opposizioni”

(LaPresse)in aula nel corso delle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta dal governo sulladi Bilancio, oggi in, tra Matteoe Ignazio La. Il botta e risposta tra il leader di Italia Viva che ha alzato la voce attaccando il presidente di Palazzo Madama: “Lei non può interrompermi in diretta televisiva,Lalei deve abituarsi a rispettare l’opposizione in quest’Aula”. “Abbia la cortesia di non fuggire dalla verità”, è stata quindi la replica di La, conche ha concluso ironico: “Magari pensavo di farle un complimento, si figuri: il fatto che non avverta i rumori è tipico di una età incipiente che va avanti, non è un problema”. La polemica in aula scaturita dalla frecciata dial governo Meloni: “Potrei finire il mio intervento, ma mi resta del tempo per parlare della ‘norma’, una norma ad personam.