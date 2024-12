Liberoquotidiano.it - **Manovra: scintille in aula al Senato, Renzi 'camerata La Russa rispetti istituzioni'**

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - Botta e risposta teso intra Matteoe Ignazio Ladurante le dichiarazioni di voto sulla fiducia sulla legge di bilancio. Tutto comincia con la richiesta del leader Iv al presidente deldi far rispettare il silenzio indurante l'intervento. Laribatte che il rumorio di sottofondo è nella norma e chiede adi evitare di dare lezioni. A quel puntosbotta: "Lei,La, deve abituarsi a rispettare lein questa". Replica il presidente del: "E lei deve abituarsi ad avere la cortesia di non sfuggire la verità". Controribattealludendo all'epiteto '': "Pensavo di averle fatto un complimento". E aggiunge sul rumore in: "Il presidente non avverte i rumori, è tipico dell'età che avanza.