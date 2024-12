Liberoquotidiano.it - Manovra: Magi, 'promesse Meloni e Salvini si sono scontrate con realtà'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "La terza finanziaria del governoè un flop: la prima era sostanzialmente ereditata dal governo Draghi, nelle altre due non c'è niente rispetto alle mirabolantielettorali che tutti i partiti della maggioranza avevano fatto. Nessuno stimolo allo sviluppo alle imprese, alla competitività, alla crescita”. Lo ha detto a Omnibus Riccardo, segretario di +Europa. “Quello che manca è una visione: sul taglio del cuneo fiscale per esempio, è una misura importante ma in questo modo si rende strutturale il fatto che il sostegno ai bassi salari si faccia con la spesa pubblica. Noi pensiamo invece che servirebbero degli stimoli e degli incentivi alle imprese per i rinnovi contrattuali. Rispetto alle politiche di bilancio che avevano assicuratoagli elettori italiani non c'è nessuna traccia: nulla per quanto riguarda le pensioni, nulla sulle accise sui carburanti e la lista che si può fare sarebbe lunghissima.