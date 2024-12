Manovra il testo blindato è ancora un caso Marattin | Non va cambiato l’iter ma la Carta la mia proposta per passare a un’unica Camera

Leggi su Open.online

È così ogni anno, secondo il principio dell’alternanza, una volta alla, una volta al Senato. A uno dei due rami del Parlamento viene preclusa la possibilità di esercitare a pieno le proprie funzioni. La legge di Bilancio 2025 passa nella forma plasmata dal governo, con i correttivi dei deputati. I senatori devono ingoiarla così com’è: emendare, finanche discutere con tempi proporzionali all’importanza del provvedimento, è impossibile, altrimenti si va in esercizio provvisorio. I figli illegittimi di un bilismo fallito sono tanti: dall’abuso delle questioni di fiducia, alle finte urgenze che giustificano la legiferazione per mezzo di decreti governativi, da convertire poi entro sessanta giorni e anche in questodiscussi veramente solo da una delle due Camere. Giancarlo Giorgetti, sulla castrazione del dibattito a Palazzo Madama, ha detto ieri: «Un piccolo problema, chiamiamolo di procedure parlamentari, che va risolto».